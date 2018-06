Notícias falsas e a construção do debate

Nas aulas de Geografia do Colégio Santa Maria uma das atividades mais comuns é o debate. O debate surge pelo fato de que as preleções sempre tratam de assuntos que em alguma medida se relacionam com a vida das estudantes e dos estudantes. Por isso mesmo é natural que as/os alunas/os relacionem sua percepção do mundo com o conhecimento que é colocado para elas/es. Neste sentido os temas de aula se conectam com a vida das/os discentes produzindo a partir daí uma construção acadêmica muito mais rica.

No entanto em tempos de consideráveis avanços tecnológicos, principalmente no que tange à circulação de informações, a construção do conhecimento ganhou uma nova variável, as chamadas “fake news” (notícias falsas em tradução livre). As “fake news” ganham cada dia mais destaque nos jornais, pois apesar de serem notícias falsas, como o próprio nome já diz, algumas dessas notícias acabam tendo uma força de mobilização da opinião pública muito grande, tendo muitas vezes o mesmo efeito de uma notícia verdadeira.

No Colégio Santa Maria sempre reforçamos a necessidade de um debate preciso e honesto. Em um contexto no qual milhões de informações circulam é muito difícil separar aquilo que é autêntico daquilo que é falso, contudo nosso esforço deve ser o de procurar as fontes mais comprometidas com a verdade e com o bem coletivo. Todas as informações devem ser cuidadosamente pesquisadas para que quando utilizadas elevem a qualidade dos debates realizados. O próprio surgimento das “fake news” deve ser problematizado e entendido como um fruto de seu tempo.

Sendo assim, em nosso Colégio, buscamos sempre construir debates de alto nível, com argumentações muito bem fundamentadas e, sobretudo, honestas. Tudo isso tendo foco não só na construção do conhecimento e na formação de habilidades, mas sobretudo na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro de todos.