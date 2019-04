Nivelamento matemático

Autoria: Anibal de Azevedo Soares

Anualmente o Ensino Médio do Colégio Santa Maria realiza uma prova de sondagem para a seleção de 12 alunos vindos de escolas públicas da região para receber bolsa de estudos integral.

Estes alunos, em sua maioria, apresentam defasagens importantes em Matemática, seja por não terem estudado todo o conteúdo necessário em suas escolas de origem ou por terem visto os assuntos apenas superficialmente.

Para suprir essas defasagens é oferecido um curso de aulas semanais de nivelamento no contra turno, no qual os alunos têm a oportunidade de estudar tais conteúdos. São abordadas desde frações a equações de primeiro e segundo graus, entre outros assuntos. A exposição e explicação detalhada do conteúdo é seguida de muitos exercícios, para que os estudantes possam acompanhar as aulas do curso regular com mais facilidade.

Se, ao longo do curso, algum aluno mostra maior facilidade em aprender, pode ser dispensado das aulas restantes, tornando o grupo menor e possibilitando ao professor uma atenção maior a cada indivíduo em suas dificuldades específicas.

Com estas aulas, a maioria dos alunos apresenta uma melhora no desempenho no curso regular, possibilitando um percurso mais tranquilo em Matemática no Ensino Médio.