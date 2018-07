Navegando pelo Velho Chico: uma explosão de alegria

Autoria: Elisete S. Kilson

“Lá vêm os santos do rio, deslizando sobre as águas!

Noite linda enluarada, no céu estrela a brilhar!”

A dança do 3º ano na Festa Junina do Colégio Santa Maria foi um convite a flutuar pelas águas do “Velho Chico”, navegando entre memórias, culturas e histórias. Nesse caminho, os santos do rio foram homenageados, a beleza dos ritmos brasileiros e a força da nossa gente também.

A preparação para essa linda festa contemplou o tema do Rio São Francisco e foi trabalhado de forma interdisciplinar. Os alunos e alunas entraram em contato com imagens do rio, conheceram os diferentes biomas brasileiros por onde ele passa e trabalharam a localização no Mapa dos Rios Brasileiros.

As letras das músicas foram cantadas e exploradas para que os alunos compreendessem as belezas e a problemática que envolve o Rio São Francisco.

Por meio de uma dramatização, foi retratado seu caminho, sua grande importância para a sobrevivência dos ribeirinhos e para a economia do país. É notável a energia e beleza que existem nesse lugar! O Xingó, que significa “água que corre entre pedras”, carrega a força da natureza brasileira de uma forma indescritível.

Ao som de músicas como “Festa dos Santos do Rio”, “Lá vai o Chico”, “Lamento do Sertanejo”, “Petrolina”, Juazeiro”, “Riacho do Navio” e “Sobradinho”, os alunos e alunas dançaram e cantaram em uma explosão de alegria que contagiou a todos os presentes.

“Chuá, chuá, lá vai o Chico,

Chuá, chuá, deixa levar!”

Aceite o convite para refletir a respeito do que está sendo feito com a natureza e como ainda é possível educar o olhar das novas gerações para questões ambientais e humanas de tamanha importância, não só para o nosso país como para o mundo.