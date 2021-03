Mulheres: do anonimato ao protagonismo histórico

Pedro Moisés de Carvalho

O Dia Internacional das Mulheres marca o início das reflexões nas aulas de Ensino Religioso sobre a importância da presença feminina no contexto bíblico e ao longo da história, através do papel de destaque ocupado por elas em muitos espaços sociais.

Assim como na Bíblia, Maria, irmã de Aarão, conseguiu romper as barreiras culturais que relegavam às mulheres um papel social secundário, se tornando protagonista e peça-chave do processo de libertação do povo judeu da escravidão no Egito, encontramos ao longo dos tempos outros modelos femininos de resistência, coragem e perseverança, examinando a biografia de grandes mulheres, nos mais variados ramos de atuação.

O desafio lançado aos alunos do 7º ano do Santa Maria foi o de perceberem que a força encontrada nas mulheres da Bíblia continuou viva, através do exemplo deixado por outras mães, esposas, filhas, tias e avós que, no seu cotidiano, revelaram aos olhos do mundo a força transformadora de Deus.