Muito além do corpo físico

Autoria: Wallace Oliveira Marante

O curso Condicionamento Físico e Significados do Corpo é ministrado como disciplina eletiva na grade curricular do 9º ano do Santa Maria. Com foco na promoção das capacidades físicas de nossos alunos e proposição de discussões relevantes ao corpo e à adolescência, o programa conta com encontros teóricos em que são debatidos temas como: mídia, ideal de corpo, biotipo, genética, alimentação equilibrada, hidratação, suplementação e dopping. Nas sessões práticas os alunos são estimulados a desenvolverem: velocidade, agilidade, resistência cardiorrespiratória, força e flexibilidade.

A turma toda passou por uma bateria de testes para conhecer melhor seu próprio corpo, suas potencialidades e fragilidades. A partir dessas informações, cada aluno sabe em que área precisa maior dedicação e empenho, na busca de um corpo mais equilibrado e funcional.

Além de todos os benefícios que a atividade física reconhecidamente já traz a todo ser humano, nos últimos anos, estudos em neurociências vêm apontando também que indivíduos com bons índices de condicionamento físico apresentam também maior prontidão e aproveitamento cognitivo. Portanto, seguimos promovendo com nossos jovens não somente um corpo mais condicionado, mas também possibilitando, a partir de atividades corporais, outras relações com o mundo e com o conhecimento.