Muito além da dança e da música

Autoria: Caroline dos Santos Cabulon Quintieri

Dentre os diversos cursos extracurriculares do Santa Maria, temos a modalidade Jazz. As alunas do Ensino Fundamental I que a praticam ao longo do ano desenvolvem diversos processos de aprendizagem. O curso proporciona maior descontração ao realizar seus movimentos, sem deixar de lado a disciplina.

Além da parte técnica, também trabalhamos outros aspectos muito importantes para o aprendizado e comportamento das alunas dentro do grupo social a que pertencem, como no aspecto motor em que buscamos uma postura mais adequada para a dança; o conhecimento da leitura musical elaborada através dos movimentos corporais; o aumento da flexibilidade; a amplitude da consciência corporal através da variedade de movimentos e suas combinações; o aprimoramento geral da coordenação motora; o trabalho de força e resistência e a sincronia do grupo em trabalhos coreográficos.

Já na parte social temos exercitado em várias situações o respeito pela opinião das colegas; assim como a compreensão das limitações de cada uma, quando verbalizam quais são os movimentos coreográficos em que apresentam maior dificuldade.

A proatividade nos exercícios em pequenos grupos ou até mesmo individuais também está presente, assim como a coletividade e sentimento de união sem competição entre si, pois todas fazem parte do mesmo grupo e exercitam o respeito e a colaboração.

É muito gratificante ver o progresso das alunas durante o ano com comprometimento e prazer. Nas aulas uso músicas POP atuais e também de outras épocas e estilos, para que possam ampliar seu conhecimento musical.

Temos um trabalho de desenvolvimento gradativo, buscando a prevenção de lesões e promoção da saúde através da dança.

Neste semestre, estamos elaborando as coreografias que serão apresentadas no fim do ano, no auditório do próprio Colégio. As alunas se preparam durante quatro meses para esta apresentação, e os familiares e seus convidados irão prestigiá-las. Neste dia as alunas podem mostrar ao público o resultado de um ano de trabalho, muitos desenvolvimentos e desafios superados.

Quando elas estão no palco superam as expectativas que criaram durante todos esses meses, também estão vencendo a timidez em enfrentar o público, e o melhor de tudo é que elas têm a chance de serem felizes fazendo o que gostam e levando alegria aos que as estão assistindo.