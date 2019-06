Missão Ícaro 19

Todos os anos a equipe de Ciências Humanas do Ensino Médio do Santa Maria desenvolve projetos pedagógicos com o objetivo de ampliar os conhecimentos e as experiências de nossos alunos. Os temas trabalhados perpassam o cotidiano dos estudantes sendo extremamente pertinentes para a ampliação dos debates em que se envolvem. A cada ano um grupo de professores coordena o projeto e em 2019 isso ficou a cargo dos professores de Geografia.

O tema escolhido para este ano foi a efeméride dos 50 anos da chegada do homem à lua, acontecimento que ficou marcado como resultado de uma das grandes batalhas da Guerra Fria – a corrida espacial. Apesar da magnitude do feito, ele não foi escolhido pela chegada em si, mas pelas reflexões que este ocorrido possibilita: começando pela frase “chegada do homem à lua”. Mesmo a frase remetendo apenas ao “homem”, tal evento só ocorreu com a importante participação de inúmeras mulheres, entre elas Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson retratadas no filme de 2017 “Estrelas além do tempo”, de Theodore Melfi, no qual além do machismo tiveram que enfrentar o racismo do sul dos Estados Unidos daquele período.

Outra discussão possibilitada pelo quinquagésimo aniversário do evento é a ideia de conquista e como esta soa positivamente no imaginário social. Entretanto: as conquistas são apenas positivas? De que perspectiva as analisamos? Elas são lembradas como grandes atos heroicos, mas o que essa visão escamoteia? E se a história fosse escrita pelos “conquistados” e não pelos “conquistadores”? O contexto no qual a chegada em sua superfície está inserido motivou invasões muito mais violentas que o simples pouso da Apollo 11. De que jogo tal feito participa?

Como podemos observar, do tema escolhido emerge uma série de possibilidades de aprofundamento e reflexão e é justamente isso que desejamos como professores de Geografia do Ensino Médio do Colégio Santa Maria: que nossos alunos e alunas possam criar e entender as mais complexas relações que existem neste nosso mundo e a partir daí usar seus conhecimentos para a criação de uma sociedade mais justa e humana.