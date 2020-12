Autoria – equipe do 2º ano do Fundamental I

Em 2020, as salas de aula e as salas das casas das pessoas misturaram-se para a realização das atividades escolares. Da mesma forma, a participação das famílias e a relação com os professores aconteceram de outro jeito: apesar do distanciamento, a comunicação ficou bem mais próxima, mais rápida.

As famílias puderam acompanhar o dia a dia das turmas e, pela primeira vez, a confraternização do “famoso” último dia de aula do ano teve a participação de pais e mães.

Além de prepararem uma receita para o lanche e escolherem uma roupa diferente, as mensagens de final de ano também foram produzidas juntamente com as famílias e compartilhadas através dos padlets, tornando a celebração mais singela, mais próxima e com a representação do coletivo.

Às famílias, nosso agradecimento pela parceria ao longo de 2020!

2º ano A https://padlet.com/larapolazzo/3gppdwkdbfdlo8g1

2º ano B https://padlet.com/larapolazzo/x1zr3pdueiukhnqu

2º ano C https://padlet.com/larapolazzo/f5amybw7mpps8uu2

2º ano D https://padlet.com/larapolazzo/ypeykug7nvdtihk8

2º ano E https://padlet.com/larapolazzo/asnt4ysh98ua2fir

2º ano F https://padlet.com/larapolazzo/ggz4nyso93o1n30w