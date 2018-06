Meio ambiente e sustentabilidade

Autoria: Priscila Ferrari

A proteção e a preservação do meio ambiente são questões fundamentais sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Este tema esteve presente, dentre outros, na comemoração dos 70 anos do Colégio Santa Maria. Sendo assim, o segmento da EJA – Educação de Jovens e Adultos desenvolveu o resgate do trabalho voluntário feito pelos alunos do ensino regular (2008/ 2009) em Telêmaco Borba, Paraná – dando uma nova vida para embalagens Tetra Pak, ou seja, poupando árvores e recursos não renováveis com o seu reaproveitamento através de telhas ecológicas e forração de frestas das casas de madeira da ação do calor e do frio, como alternativa eficiente da reutilização das caixinhas, transformando-as em isolante térmico.

Com essa iniciativa, foi proposto aos nossos alunos de 1ª a 4ª série a construção de uma “casinha’’ confeccionada com caixas de leite e uma cisterna, a fim de conscientizá-los e criar novos hábitos, como separar o lixo, diminuindo a carga de resíduo jogada na natureza e o uso racional da água.

O trabalho contou com o engajamento dos alunos em juntar as caixas (pediram inclusive em outras salas), lavá-las, cortá-las e enchê-las com jornal ou revista para dar formato de tijolos. Cada sala ficou responsável pela montagem de uma parede da casa, unindo as caixas com cola quente, que posteriormente foram encaixadas na finalização da exposição, contendo detalhes como porta, janelas, revestimento do telhado com caixas abertas com o alumínio para fora.

Este tema abordado despertou muito interesse aos educandos em reaproveitar, reciclar, reutilizar os materiais, mesmo a maioria deles relatarem, que no dia a dia contribuem com a coleta seletiva em sua rua, depositam os materiais consumidos nas lixeiras da escola, mas em contrapartida estimularam sua criatividade em ter a iniciativa de quererem começar a confeccionar muitos objetos: casinha para animal de estimação, moradores de rua, casa de boneca para crianças, dentre outros.

A finalização do Projeto foi marcada por uma dinâmica na quadra da escola, onde os alunos foram organizados em equipes e cada um pegava um cartão contendo a imagem e a figura de um material reciclável e depositava no interior de um bambolê de acordo com cor respectiva (azul/papel; amarelo/metal; vermelho/plástico; verde/vidro; cinza/perigoso; marrom/orgânico).

Todas as etapas do desenvolvimento do trabalho foram executadas com vídeos, atividades educativas em sala de aula e empenho das equipes, o que garantiu a assimilação e o sucesso do tema elencado.