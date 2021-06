Medalha de bronze!

A aluna Isabela Jakomulsky Leite, da 3ª série do Ensino Médio do Santa Maria, obteve medalha de bronze na Olimpíada de Química de São Paulo. Com a conquista, está qualificada para a Olimpíada Brasileira de Química, a ser realizada em outubro. Parabéns à estudante e aos professores que a orientaram: Maurício Rodrigues, Thiago Lopes e Natália Ruela!