Matemática e tecnologia

Autoria – Anibal de Azevedo Soares

Nesta época de pandemia, tem sido bastante complicado dar aulas de Matemática online, visto que precisamos fazer vários exemplos e muitos exercícios para compreender e fixar um conteúdo.

Digitar termos e símbolos matemáticos não é nada fácil, ainda mais para um principiante. Colocar uma potência ou uma fração com a barra inclinada ainda é tranquilo, mas não é tão simples assim digitar a base de um logaritmo, colocar um sistema com três equações e três incógnitas, digitar uma fração no expoente do denominador de uma fração.

Num tempo de aulas não presenciais em que a lousa é tão importante, usamos ferramentas digitais como o Keep, um papel em branco onde podemos escrever com uma caneta na tela do computador e esse conteúdo aparece para os alunos como se o professor escrevesse no caderno.

Sem essa ferramenta ou outra semelhante, as aulas, exercícios e correções imediatas ficariam inviabilizados. No Colégio Santa Maria, ainda contamos com a parceria dos alunos, que exploram muito rapidamente novas ferramentas e têm a paciência de nos ajudar para que o ensino continue. Tanto professores como alunos e equipe gestora fazem o possível para obter a melhor qualidade de ensino desta forma remota.