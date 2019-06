Matemática e Ciências dando significado a conceitos fundamentais

Autoria – Fabiana Miranda, Luis Carvalho e Simei Ribeiro

Com o objetivo de proporcionar ao aluno o protagonismo do conhecimento e o significado de conceitos matemáticos fundamentais como proporcionalidade, porcentagem e massa, desenvolvemos, junto com o componente de Ciências, o projeto Nutri-Ser, que surgiu do interesse dos alunos do 6º ano do Santa Maria em discutir nas aulas de Ciências questões relacionada à alimentação saudável.

O projeto está dividido em cinco etapas. Na primeira, os alunos realizaram uma pesquisa aprofundada sobre o ingrediente alimentar estudado (açúcar, sal, farinha ou gordura) em relação às suas funções em nosso corpo. Ou seja, responderam à pergunta: “Qual a função deste componente alimentar em nosso corpo?”

Na segunda parte, pesquisaram no site da Organização Mundial de Saúde (OMS) a quantidade diária máxima que podemos consumir de cada uma destas substâncias. Na etapa três, investigaram os outros nomes com os quais estas substâncias podem aparecer de forma disfarçada nos rótulos dos produtos que consumimos. Na quarta fase, os alunos trouxeram uma embalagem do principal produto industrializado que consomem na hora do intervalo e aprenderam a mensurar a quantidade de cada um dos itens alimentares nele presentes.

Para tanto, o componente de Matemática trabalhou durante duas aulas, no laboratório de Ciências, desenvolvendo os cálculos necessários para se chegar à quantidade de cada componente alimentar presente em cada produto e a porcentagem que corresponde em relação aos demais.

Ainda nesta etapa, os alunos aprenderam a manipular uma balança de precisão onde deveriam pesar a quantidade de cada componente presente em seu produto, para que, posteriormente, fossem montados os painéis informativos.

Por fim, na quinta e última etapa, os alunos pesquisaram quais são as consequências geradas por estes ingredientes em relação ao seu consumo exagerado, ou seja, acima do indicado na segunda etapa.