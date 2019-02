Marcas que constroem a história: a minha, a sua, a nossa!

Autoria: Flávia Andrade e Luciana Casilli

Início de ano letivo, turma nova, professora nova e, por mais que já existam vínculos de anos anteriores, o novo agrupamento requer uma atenção diferenciada… Afinal, como tornar-se integrante de um novo grupo? Para sentir-se parte de algo é preciso, primeiro, compreender-se como indivíduo, ou seja, reconhecer-se como ser único, com características singulares que, unidas às particularidades dos demais, formam uma identidade própria de determinada comunidade.

Sendo assim, desde a primeira semana de aula, cada estudante do 4º ano, no Colégio Santa Maria, foi mobilizado a protagonizar momentos em que o reconhecimento de si e do outro possibilitaram os primeiros passos para a formação de grupos potentes, criativos e autores de sua aprendizagem.

Logo na acolhida: um desafio! Ao entrar em sala de aula, as crianças foram surpreendidas com uma mensagem dizendo que o sistema da escola tinha sofrido um bug. Para que tudo voltasse à regularidade era preciso decifrar uma série de códigos que ao final revelariam o nome de cada integrante do grupo, evidenciando a marca individual pela qual somos chamados à responsabilidade, ação e reconhecimento em uma coletividade.

No decorrer dos dias, outras propostas que também assumiram um caráter desafiador foram vivenciadas. A elaboração de murais coletivos e interativos, a identificação de cada um no espaço compartilhado, por meio da exploração de quadrículas, a escolha e a partilha de um momento especial vivido em outro tempo, reafirmando-se como sujeito que age e modifica a história por meio das várias marcas deixadas e recebidas, no e do mundo, enfim… atividades que possibilitaram um processo investigativo voltado para a construção de conhecimentos que foram além das matérias escolares, pois promoveram a cada aluno a oportunidade de enxergar-se como parte ativa dessa história.

A cada momento uma nova organização no espaço, ambientes pensados para a promoção de trocas de experiências e saberes, fizeram as práticas mais prazerosas e dinâmicas. A diversão aliada à aprendizagem tornou tudo mais significativo e encantador! Aliás, tudo se torna mais agradável quando fazemos com alegria, não é mesmo?

Por aqui, estamos preparados para um ano incrível! Nossa missão é tornar novas todas as coisas, deixando nossas melhores marcas por onde passarmos! E você, aceita esse desafio?