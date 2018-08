Mapa mental, um aliado no processo de aprendizagem

Autoria: Simone Machado

Atualmente o processo de ensino requer estratégias educacionais que contribuam com a efetiva aprendizagem dos alunos de maneira dinâmica. Dentro das novas perspectivas de estudante, o uso de mapas mentais pode ser um fator que possibilitará ao educando a abertura de novas aprendizagens para a produção do seu conhecimento, viabilizando no contexto escolar uma maior participação do aluno.

Desse modo, no 5° ano do Santa Maria, a utilização do mapa mental como ferramenta de aprendizagem vem sendo um recurso didático bastante utilizado com objetivo de auxiliar os alunos a desenvolver a sequência lógica de pensamento, aplicar conceitos e vocabulários de maneira ordenada, organizar informações de forma hierárquica, além do uso da criatividade, permitindo estimulá-los a construir seu conhecimento, levando à aprendizagem significativa.

Por meio da elaboração de um mapa metal, o aluno pode articular conhecimentos em rede, aproximando conceitos que, em um texto corrido, por exemplo, ficariam distantes. Portanto, o uso de esquemas é uma forma de sistematizar ideias permitindo ao aluno estabelecer relações entre os conceitos.