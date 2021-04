Autoria – Maurício Rodrigues

Quando estamos em nossas casas, seguindo o fluxo do dia a dia, não fazemos ideia de quantos fenômenos científicos estão envolvidos em nosso cotidiano e muitas vezes nem os reconhecemos. A cozinha é rica em conceitos científicos, desde a utilização de equipamentos como o fogão, garrafas térmicas, panelas de pressão, até o preparo de diversas receitas como, por exemplo, o preparo de pães, bolos, sorvetes etc.

Pensando nisso e adequando a proposta do Novo Ensino Médio, oferecemos aos alunos do Colégio Santa Maria uma unidade curricular, “Mão na massa: a Ciência na Cozinha”, que irá apresentar várias experiências que relacionam o conhecimento científico à culinária, aproveitando a oportunidade de explorar vários conceitos químicos e físicos postos em prática no ato de cozinhar, como calor, mudanças de estado da matéria, gelificação, condensação, entre muitos outros. O intuito é o de conhecer e de aproveitar o máximo das propriedades dos produtos manipulados, assim como o de conhecer os processos pelos quais os alimentos se transformam.

Desta forma, os alunos serão estimulados à observação e exploração dos fenômenos envolvidos durante o preparo de uma receita e também dos equipamentos utilizados.

Não é um curso de gastronomia, mas sim uma proposta para se explorar o conhecimento científico que está por trás dos alimentos, do preparo de uma receita e também dos instrumentos e/ou equipamentos utilizados para prepará-los, dando forma e sabor às delícias do nosso dia a dia.

Aprender a cozinhar não é apenas um processo de memorização por repetição ou experiência, mas também de curiosidade, muita curiosidade! E isso é o que os grandes Chefs e Cientistas têm em comum. As regras ocultas presentes na cozinha passam a ser reveladas neste curso, com o auxílio do conhecimento científico.