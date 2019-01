Linguagens: ensinando a fazer inferências

Autoria: Vanini Andolfato Mesquita

A música é uma forte aliada para melhorar a interpretação dos alunos, que aprendem com ela a ler as entrelinhas, a fazer inferências, a presumir, enfim, tornam-se leitores.

Um dos grandes desafios do professor em nossos dias é, sem dúvida, formar leitores competentes, o que não é uma tarefa fácil.

Para desenvolver a capacidade de leitura e interpretação dos alunos, com excelência, a equipe do 5º ano do Santa Maria investiu na área de Linguagens. Os componentes de Música e Português foram fortes aliados.

O trabalho promoveu a leitura e/ou audição da música selecionada e, em seguida, os alunos conversavam sobre ela. No início alguns estudantes ficavam presos às linhas, ao que a música dizia, mas ao longo das aulas avançavam nas análises como, por exemplo: recursos linguísticos utilizados pelo autor e como foram importantes para transmitir a mensagem, compreenderam como os jogos de palavras enriquecem o texto e a percepção da importância da intertextualidade para a construção do sentido.

A música é uma linguagem universal que transforma a sala de aula em um momento de aprendizado dinâmico, motivador e, principalmente, significativo, auxiliando o aluno a desenvolver as habilidades de ouvir, falar, ler, interpretar e escrever.

Na última semana comemorativa dos 70 anos do Colégio Santa Maria, a área das Linguagens encantou a todos da comunidade escolar porque, a cada música, expressão corporal e arte expressada nos diversos ambientes contribuíram para a formação integral dos alunos: cognitiva, socioemocional e motora.