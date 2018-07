Lições aprendidas na troca de figurinhas

Autoria: Rosilene Moutinho

A Copa do Mundo já passou, mas alguns aprendizados em torno dela ficarão para sempre.

A expectativa de completar o álbum pode gerar fortes emoções, principalmente quando se trata da primeira Copa vivenciada. A energia e o tempo investidos, os encontros, as trocas e as negociações para conseguir a figurinha daquele jogador são momentos de interação muito significativos.

Algumas vezes, a empolgação com o campeonato mundial e a expectativa em ver o seu álbum completo podem gerar pequenos conflitos. Por isso, as crianças do 2º e do 3º ano do Colégio Santa Maria, junto com os professores, fizeram alguns combinados necessários para que a troca das figurinhas fluísse de maneira saudável e divertida. Foram estabelecidos dia, horário e local com os alunos, bem como a quantidade máxima de figurinhas que cada um poderia trazer.

Cada aluno criou seu próprio critério para guardar ou marcar as figurinhas que faltavam ou as que estavam repetidas. Alguns as organizaram em ordem crescente de números, outros em ordem decrescente, há quem as separou pelos países e até por jogadores favoritos, entre outros. Tudo é válido quando o que importa é participar desse momento de troca.

Ainda que cada aluno tivesse seu próprio álbum, não há dúvidas de que o maior sucesso foi o “Álbum Cooperativo”. Essa proposta organizou páginas de um álbum da Copa expostas em biombos nos corredores, espaço em que todos têm livre acesso, para que as crianças pudessem compartilhar suas figurinhas repetidas, cooperando assim para a confecção do que é de todos.

O esforço e a busca pelas figurinhas que faltavam provocou a união para se construir algo em comum. Se antes as trocas de figurinhas incitavam a competição, aqui promoveram a cooperação, a empatia, a generosidade e a ética.

É valioso observar o contentamento e a satisfação gerados nas crianças por meio de uma proposta que promoveu a compreensão do que é partilha, doação e ação pela coletividade.