Lição de amor e esperança? Conte com elas: educadoras que promovem a paz

Autoria: Patrícia Almeida e Luciana Casilli

Ah, o mês de maio, o tão esperado Mês das Mães! Com ele, chega a expectativa dos alunos do 3º ano do Colégio Santa Maria para homenagear aquelas que dedicaram e dedicam suas vidas para cuidar e acolher o próximo.

Os alunos prepararam momentos de alegria e desvelo por suas mães realizando no último dia 12 uma missa para homenageá-las. Lembraram que, assim como Maria, as mães assumem a nobre missão de plantar e cultivar nos corações de seus filhos valores como a busca por um mundo de paz, cuidando-os e educando-os para a vida em comunidade, ensinando-os a olhar para as necessidades do próximo.

Responsáveis por incentivar a multiplicação de boas ações que transformam as pessoas, os alunos fortaleceram os laços de afetividade e solidariedade destacando o trabalho das mulheres que se preocuparam em trabalhar e intervir pela paz. Mulheres que se lançaram, sem o menor temor, como voluntárias em guerras, zonas de conflito e países arrasados pela miséria, pela fome e pela doença.

Era nítido perceber as mães assistindo, com emoção, seus filhos cantarem e dedicarem seus sorrisos a elas, demonstrando o amor e a esperança, trazendo à luz da realidade a bandeira da educação e promoção da paz a todas as pessoas.

Diante de tanta dedicação, os alunos se destacaram ao representar o Evangelho e demonstrar que a paz é uma herança a ser construída no dia a dia. Assim, mostraram que as mães devem participar da vida de seus filhos cotidianamente, sem reservas.

Não poderiam ser esquecidas as palavras do Papa Francisco que, com toda a sua sabedoria, ressaltou que era “preciso lançar, também sobre a cidade onde se vivem, o olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças (…), promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade, de justiça, por outras palavras, realizando a promessa da paz”.

Os alunos ofereceram a esperança. Suas mães, o amor. O que mais se pode querer?