Levando oportunidades de emprego aos alunos da EJA

Em parceria com o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo, a Educação de Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria realizou, no dia 19 de novembro, um evento com o objetivo de buscar colocação ou recolocação de seus alunos e familiares no mercado de trabalho.

Além do CATe, também estiveram presentes:

– AD SAMPA (responsável por empreendedorismo, tirando da informalidade pessoas que querem iniciar seu próprio negócio, abertura de microempresa, regulamentação da situação de autônomos)

– Banco do Povo (financia, a baixo custo, pequenos empreendimentos)

– Banco do Poder Feminino (financia pequenos negócios exclusivamente para mulheres, com custos mais baixos que o Banco do Povo)

– CADIZ (empresa prestadora de serviços que ofereceu vagas para porteiros, serviços gerais de limpeza e conservação com colocação para homens e mulheres e recrutamento de Jovens Aprendizes)

O resultado final em números:

23 vagas na empresa CADIZ, com o diferencial onde os candidatos não necessitavam de escolarização completa, contemplando muitos de nossos alunos do segmento de alfabetização

33 contratações diretas de empresas vinculadas ao CATe

46 agendamentos de entrevistas em empresas com vagas disponíveis

29 cadastros preenchidos para ocuparem vagas futuras para Jovens Aprendizes

Total de visitantes: 316

Total de encaminhamento ou preenchimentos de vagas: 131

Todos os participantes, mesmo que não contemplados com vagas imediatas, foram cadastrados para futuras entrevistas, já que existirão vagas para empregos temporários nesse final de ano.