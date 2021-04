Let’s play! Hora de jogar

Autoria – Mara Regina Gomes Bussotti

Eventos esportivos são capazes de unir nações, povos, amigos e até mesmo inimigos. Consequentemente, o evento dos jogos olímpicos é sempre um momento marcante internacionalmente.

Sabendo que o espírito desportivo é um assunto efervescente para um grande número de alunos do 6º ano do Santa Maria e com as olimpíadas em Tóquio prestes a acontecer, nas aulas de Inglês, propusemos uma pesquisa sobre os esportes dessa próxima festividade com foco nas regras de cada modalidade esportiva.

A pesquisa em relação aos esportes olímpicos produziu uma riqueza de conhecimento e fez com que os alunos se apropriassem da língua inglesa focando no vocabulário do mundo esportivo.

Com a pesquisa feita, o segundo passo foi elaborar um poster com o uso do imperativo trabalhado no decorrer das aulas. Com essa estrutura houve o aprendizado sobre como falar e escrever regras, ordens e dar sugestões.

Para enriquecer ainda mais esse trabalho, os alunos também estão desenvolvendo atividades sobre o mesmo assunto nas aulas de Educação Física, Artes e História, podendo desta maneira extrapolar e conectar suas descobertas em várias áreas do conhecimento, enriquecendo assim o repertório cultural dos mesmos.

Swimming – Camila Shimoda Shinkai 6th C

DO

Respect the rules for each type of swimming style

Swim only in your own lane

Breathe at the right time

DON’T

Don’t swim before the signal

Don’t start before other participants

Don’t put your feet at the bottom of the pool

Shooting – Bruno Aranha 6th E

DO

Hit the target

Load the gun

Aim only at the target

DON’T

Fire before the signal

Aim at other participants

Play with the gun