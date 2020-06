Leitura e encantamento

Autoria: Anna Paula Dutra Rodrigues e Daniela Caltran

O trabalho colaborativo tem transformado o desafio em aprendizagem. O isolamento social intensificou ainda mais a importância da parceria escola e família. Assim, o Projeto Literário do 2º ano do Ensino Fundamental I do Santa Maria tem envolvido toda a família, dando continuidade ao processo de alfabetização e ao desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura.

Dessa forma, os alunos entraram em contato com uma nova versão do grande clássico da literatura infantil Pinóquio. Mas a experiência não se limitou apenas à leitura: a escritora Telma Guimarães resolveu contar a história do famoso boneco que queria ser gente, e imaginou a criação de Gepeto com materiais descartados. Assim, surgiu o “Pinóquio Reciclado”.

Para aguçar a curiosidade e a imaginação dos alunos, através de um vídeo preparado especialmente para as turmas e apresentado em uma live, a autora do mostrou e contou sobre o lugar onde cria suas histórias, sugerindo aos pequenos leitores a também transformarem o seu cantinho em um lugar inspirador. O resultado disso trouxe grande entusiasmo. Bárbara de Lima Melo Paz, do 2º F, comentou: “Que legal que a autora do livro teve um tempo para falar com a gente, fazer um convite, mostrar a sala dela e falar que a gente pode transformar o nosso quarto em um lugar encantado. Muito lega!!!”

Para entrar na aventura, todos foram desafiados, em uma videoaula, a criar o seu Pinóquio reciclado. Contaram com a parceria da Daniela, professora de Arte, e sua proposição investigativa: materiais invisíveis, escondidos e nunca vistos. Engajados com o trabalho, juntamente com sua família, os alunos deram vida a novos Pinóquios, ressignificando materiais disponíveis em casa.

Agora, a leitura do livro vem sendo realizada aos poucos, de maneira compartilhada. Ao final de cada trecho, além da compreensão leitora, os alunos refletem a respeito das ações e sentimentos da personagem, que passa por diversas situações difíceis e por uma incrível transformação.