Autoria: Luiz de Mello Machado Junior

Os jogos interclasses são um evento esportivo organizado e promovido dentro do contexto escolar com as diversas turmas e séries da instituição. Em 2019, o tradicional campeonato realizado com os alunos do Fundamental II do Santa Maria aconteceu no período de 5 a 11 de dezembro e teve como objetivo valorizar a prática esportiva e promover a integração entre os alunos.

As classes participantes, empolgadas e entusiasmadas com a chegada dos jogos, organizaram-se em equipes para garantir presença nas diferentes modalidades esportivas.

A diversidade da cultura corporal foi valorizada no evento, pois, além dos esportes tradicionais como voleibol, basquetebol, handebol e futebol, pudemos contar com apresentação de GRD (ginástica rítmica desportiva), capoeira e competições de atletismo, tênis de mesa, cabo de guerra, queimada, entre outras atividades.

Dessa forma, os alunos puderam demonstrar suas habilidades esportivas, confiança, determinação, união, coletividade e autonomia através das atividades. O espírito esportivo e a confraternização amistosa entre os participantes garantiram o sucesso do evento. Independentemente da classificação obtida por cada equipe, parabenizamos todos os grupos pela participação na última edição dos jogos interclasses.

Seguem depoimentos de alguns alunos sobre o evento:

“O interclasses deste ano foi bem legal e divertido, pois me lembrou as Olimpíadas. Espero participar mais vezes” – André Scalzo (6º F)

“O que eu mais gostei foi da possibilidade de todos trabalharem unidos e aprendi que juntos fica mais fácil de alcançarmos os nossos objetivos” – Luiz Gustavo Tessaro (7º F)

“Tive a oportunidade de ser a capitã da minha sala e com isso assumi algumas responsabilidades perante os colegas. Participamos de esportes coletivos e individuais e pude me divertir com os meus amigos” – Vivian F. G. da Silveira (8º F)

“O interclasses é o momento que esperamos o ano todo. A vitória ou a derrota não se deve a uma pessoa porque o esforço nas competições é coletivo. Aproveitamos essa ocasião para celebrarmos o grupo que agora se prepara para uma nova etapa que será marcada por muitas saudades e lembranças”- Mayumi Fernandes (9º B)