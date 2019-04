Jogos de construção na Educação Infantil

Autoria: Maria Beatriz Brito Rossetti

A brincadeira faz parte do universo infantil, é a forma pela qual a criança descobre e compreende o mundo que a cerca. Trata-se de uma atividade indispensável para que ela inicie o autoconhecimento da sua relação com o outro e com o meio em que vive, criando relações necessárias para interagir com o mundo.

Quando criança, quem não ficou horas organizando uma brincadeira de casinha, montando uma fazenda com pequenos animaizinhos, cuidando das bonecas, enfileirando os carinhos para montar um estacionamento ou construindo prédios e cidades com caixas e sucatas? Ao elaborar essas brincadeiras, a criança coloca em ação o conceito de construtividade.

Para montar um espaço de construtividade é importante separar e organizar materiais que possibilitem a expressão criadora da criança, como caixas, gravetos, pedra, blocos de madeira, ripas, tocos, cascas, conchas, galhos, canos, sementes, folhas, sucatas, pequenos animais, dinossauros, carrinhos…

Para iniciar, os objetos deverão ser divididos por categorias e semelhanças, assim a criança estará diante de um processo de criação organizado e poderá fazer uso de estratégias, planejar as etapas da construção.

As crianças são convidadas a construir de forma participativa e coletiva, onde terão que dialogar com os amigos, transmitir suas ideias, ceder, convencer o outro sobre suas hipóteses e solucionar em grupo os problemas que aparecerão ao longo da brincadeira. Desse modo, estamos oferecendo momentos de troca de experiências e desafios construtivos.

Parece fácil, mas construir é um processo complexo. Para empilhar uma peça sobre a outra é preciso manter um certo equilíbrio, senão tudo desmorona. Para que não percam o trabalho realizado, as crianças devem conhecer princípios elementares da Física e da Matemática. E só aprenderão esses princípios se praticarem a tarefa de empilhar e construir.

Ao concluírem a construção, as crianças apresentam um profundo significado afetivo pela “obra”, e devem ser convidadas a registrar a construção por meio de desenhos.

Para concluir o trabalho de construtividade, na Educação Infantil do Santa Maria, ainda fotografamos e montamos uma pequena exposição com as fotos e registros, como forma de eternizar este momento tão especial vivido pelas crianças!