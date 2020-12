João e Maria em audiobooks

Autoria: Adriana Francato

Neste ano de 2020, marcado pelo ensino remoto, desenvolvemos um projeto interdisciplinar que despertou muito interesse e envolvimento dos alunos, a partir do estudo de contos escritos pelos irmãos Grimm. As atividades envolveram Música, Ciências Humanas e Língua Portuguesa.

O percurso até chegarmos ao estudo do conto “João e Maria” foi muito abrangente e encantou os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental do Santa Maria.

Iniciamos essa viagem estudando um pouco da biografia do compositor brasileiro João de Barro, o famoso Braguinha (1907 – 2006), cuja atuação no cenário musical brasileiro foi marcante na primeira metade do século XX.

Braguinha tem uma obra muito variada, abrangendo marchinhas carnavalescas, sambas-canção, músicas temáticas para Festa Junina, músicas que representaram a Era de Ouro no rádio e trilhas sonoras para histórias infantis, inclusive encomendadas por Walt Disney. Muitas das histórias por ele musicadas e sonorizadas estão presentes na famosa coleção Disquinho, bastante difundida entre as crianças da época.

Escolhemos, então, a história “A Festa no Céu” e abordamos nas aulas de Música e de Ciências Humanas a história do rádio, os programas mais famosos da sua “Era de Ouro” (décadas de 1930 e 1940), as radionovelas e as sonorizações dos programas e das propagandas vinculadas por este meio de comunicação.

Em seguida, trabalhamos, em Língua Portuguesa e em Música, o conto “ A Festa no Céu” com um olhar muito minucioso e prático sobre a trilha sonora criada por Braguinha. Em suas canções distinguimos elementos musicais, como sons agudos e graves, diferenças de andamentos, movimentos melódicos, além de enfatizarmos os sons incidentais presentes na gravação da coleção Disquinho. Todos esses elementos foram trabalhados através de brincadeiras e jogos envolvendo movimento, canto, objetos e brinquedos.

Passamos, então, à leitura e estudo do conto “João e Maria”, registrado pelos Irmãos Grimm. Esse conto, bastante conhecido e extremamente rico em possibilidades de criação e ambientação sonora, foi muito atraente para os alunos, que torciam para que os irmãos João e Maria conseguissem fugir da bruxa má e voltar para casa, na companhia do pai.

Sendo assim, para um melhor aprofundamento e estudo, dividimos o conto em capítulos e, a cada um, diferentes desafios eram propostos. Neles, enfatizamos a pesquisa sonora, a experimentação e a criação de sons usando objetos, brinquedos, sons corporais e vocais presentes na casa de cada aluno a fim de elaborarmos, inicialmente, uma sonorização coletiva de partes do conto e, posteriormente, uma sonorização e leitura individual do mesmo.

Esta etapa do trabalho foi muito desafiadora e extremamente rica, pois os alunos trouxeram sons muito interessantes para compor a trilha sonora da história: sons que representavam o vento, os pássaros, a natureza, o lenhador cortando lenha, os passos de João e Maria, as pedrinhas sendo jogadas no chão, a risada da bruxa, entre muitos outros.

Tivemos então a ideia de gravarmos esse conto com a leitura, interpretação e sonorização individual de cada aluno e geramos audiobooks, relembrando as radionovelas que havíamos abordado no início dessa grande viagem pelo conhecimento.

Seguem links para conhecer algumas dessas gravações…

https://youtu.be/IyiquXh7tyA

https://youtu.be/8-ZQzEitY7w

https://youtu.be/j2_6YzID4d0

https://youtu.be/sGOZH9mF5Gk

https://youtu.be/–HPzME-S8Y

https://youtu.be/5v3vuHdiIYw