Já dizia o filósofo…

Autoria: Patrícia Almeida

“Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”. Pitágoras ficaria ainda mais inspirado em suas conversas na ágora de Atenas se tivesse vindo ao Colégio Santa Maria, durante a Semana Padre Moreau. Sabe por quê?

Primeiro, porque seria pego de surpresa ao encontrar-se com outros tantos filósofos e cientistas, em pleno prédio São José, para desfiarem a respeito de “Conexões Matemáticas – um diálogo entre saberes”.

Segundo, porque ficaria maravilhado com a criatividade dos alunos explorando teorias e descobertas reconhecidas há muito tempo e apresentadas, simultaneamente, pelas novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

E em terceiro lugar, porque se encantaria com o conhecimento desvendado por esses mesmos alunos trabalhando a Matemática com excelência.

Tudo isso só foi possível devido ao intenso estudo no laboratório de tecnologia do Colégio, onde os alunos se prepararam aprofundando conceitos e habilidades matemáticas envolvendo o pensamento reverso e desafios de lógica.

As turmas escolheram seus filósofos e/ou cientistas, coletaram dados e comandaram toda a exposição com êxito.

A entrada do prédio foi ambientada com a linha do tempo da matemática e experimentos interativos. Foram explorados Calendário Inca, Relógio de Sol, Planetas, Mandalas, Batalha Naval, Jogos e Desafios Matemáticos, Leis de Newton, Maquete do Colégio confeccionada pelos alunos, Coordenadas Geográficas, Musicalização, Lançadores de Aviões, Lâmpadas Desafiadoras unindo Matemática e Poesia, bonecos e grafismos indígenas.

Aprofundar conhecimentos era o objetivo desses estudantes, pois mostraram seu comprometimento com a ciência e estiveram, o tempo todo, atuando como protagonistas de suas aprendizagens, encantando àqueles que transitavam pela exposição.

Foram momentos prazerosos, incríveis em que o passar do tempo, ora antigo, ora moderno, não era sentido, apenas vivido!

Por fim, Einstein também adoraria dar o seu recado… e não é que ele o fez? “A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”.

E voltaram à discussão…