Isolamento social: mantenha-se ativo

Autoria – Cleber Teodoro Pereira da Silva

Com o anúncio da suspensão das aulas por ocorrência da pandemia por Covid-19 e diante da necessidade do fechamento das escolas para realização das atividades pedagógicas, os alunos e professores intensificaram o uso das tecnologias digitais em trabalho remoto.

Nas aulas de Educação Física com os alunos do 7º ano do Santa Maria, não foi diferente. As aulas presenciais deram lugar aos momentos pedagógicos, com a utilização de aplicativos e de videoaulas, através dos quais foram propostos tarefas e encontros online entre professores e alunos.

Nas aulas remotas, os alunos têm sido incentivados a manter o compromisso do cuidado com o corpo, de modo a colocá-lo em movimento, como uma das saídas para evitar o tédio e a inatividade nesse período de isolamento social. Portanto, é um grande desafio proporcionar a reflexão e a ação, para que os alunos continuem ativos no cotidiano, em casa.

Seguem abaixo alguns pontos que não devem ser negligenciados, para que os alunos se mantenham corporalmente ativos.

Realizar um bom alongamento e aquecimento corporal

Hidratar-se (beber bastante água)

Ter uma alimentação saudável

Movimentar-se, tornar-se ativo

Os pontos citados são fundamentais para que todos os estudantes e as famílias mantenham a saúde em harmonia e se preparem de forma cuidadosa para o retorno às atividades cotidianas.

Saúde para todos!!!