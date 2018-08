INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PRODUÇÃO DE TEXTOS

Autoria: Darci Garcia

No ano passado, em caráter experimental, a empresa Letrus iniciou um trabalho conjunto com os professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio do Santa Maria, visando à ampliação de atividades relativas à produção de textos. Participaram dessa etapa apenas alguns alunos, mas neste ano essa proposta está em funcionamento 2ª e 3ª série do Ensino Médio. Trata-se de uma plataforma que promove a produção textual on line, com a imediata correção por meio de inteligência artificial e posteriormente por professores que trabalham junto ao ENEM.

A iniciativa pretende alicerçar, da melhor forma possível, o texto do nosso aluno que fará a prova do ENEM, cuja particularidade – construção do parágrafo conclusivo – precisa ser bem elaborada, já que exige encaminhamentos de solução para a questão levantada pelo tema proposto.

Assim, além do trabalho em sala de aula, os alunos fazem, em 2018, no Colégio, quatro textos com temáticas do ENEM, mas têm, em casa, a plataforma disponível para se exercitar em quantos temas quiser. Duas dessas atividades já foram feitas em abril e maio a partir de temas de cunho social, eixo das propostas do ENEM.

Por ora, os temas giraram em torno da persistência da invisibilidade social no Brasil, políticas de inclusão, mobilidade urbana, desafios do sistema educacional, igualdade de gênero, concepção de família, questões relativas ao feminismo, além da representação do negro na televisão brasileira. Outras duas atividades acontecerão em agosto e outubro.

Os alunos gostaram muito da proposta, adequada aos parâmetros de uso da tecnologia voltada ao cotidiano deles, além de ser atividade diferenciada, saindo da rotina de sala de aula. Ao que tudo indica será um acréscimo ao planejamento de Língua Portuguesa, já que contempla a visão do grupo, que investe em inovação, visando à inserção do nosso aluno no desenvolvimento de práticas modernas, atuais, que promovam sempre o crescimento cognitivo e emocional dele.