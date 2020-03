Início de ano letivo: desafio para alunos e professores

Autoria: Samanta I. S. Perdigão

Vou conhecer uma nova professora na escola nova… Como serão meus alunos neste ano? Qual é a melhor forma de acolhê-los para que se sintam seguros e confiem em mim?

Como professora, quero mostrar que sou uma pessoa como eles, com histórias como as deles, que também frequentei escola e aprendi a ler e escrever na idade deles. Sendo assim, mostrei como eu era quando criança, qual é minha história, como é minha família… Enfim: que tenho uma vida muito semelhante à deles! Assim, creio que criamos vínculos mais rapidamente.

Selecionei umas fotos e apresentei a eles. Contei, por exemplo, que usava o cabelo diferente, usava uniforme da minha escola e também fiquei apreensiva no primeiro dia de aula do 1º ano, quando iria aprender os mistérios da leitura e da escrita… Mostrar as imagens permitiu a construção de suas representações das minhas memórias.

Mais atividades do período de adaptação? Antes de tudo, a recepção: preparamos o ambiente da sala com jogos e atividades diversas, um painel com o nome de todos para que cada um encontrasse o seu e se apresentasse aos novos amigos, e selecionamos uma história sobre a amizade…E ainda teve muita brincadeira em grupo pelos espaços do Santa Maria, que são tão atrativos!

Visitar os ambientes de trabalho das pessoas que encontrarão no dia a dia também ajudou os alunos a se familiarizarem melhor nesta nova escola. Todos são educadores, embora não estejam na sala de aula… e acolhem os alunos com afetividade.

E no final do dia, a surpresa: uma lembrança que os acompanhará neste período, preparada com amor e cuidado por todas as professoras da equipe!