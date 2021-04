Inglês, um momento lúdico de aprendizagem na Educação Infantil

Autoria – Vanessa Cruz Ferreira

“The limits of my language mean the limits of my world” – Ludwing Wittgenstein,1922 (Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, em tradução livre)



Por que inglês nas turmas da Educação Infantil? Porque, como diz Elvira Souza Lima, o cérebro da criança pequena tem uma grande plasticidade, as conexões entre neurônios são feitas com grande velocidade. Esse processo favorece os primeiros aprendizados básicos, inclusive a fala (comunicação).

Além de que a interação com duas línguas permite a formação de dois sistemas simbólicos distintos, o acúmulo de novas memórias e conhecimentos mais complexos de sintaxe, habilidades que colaboram para o desenvolvimento da criatividade.

Por isso, o Inglês na Educação Infantil do Colégio Santa Maria é apresentado de forma lúdica, por meio de canções, da utilização de puppets, cards e posters, numa proposta que promove a construção do aprendizado e a relação afetuosa com a língua.

As aulas são planejadas considerando as características e necessidades de cada faixa etária, sem perder de vista que é necessário incluir situações que favoreçam o movimento corporal, a dança, a imitação, o desenho e os passeios nos diferentes espaços do Colégio.

Acrescentando que a música é um recurso positivo para o aprendizado de uma língua, assim como a utilização de recursos tecnológicos, visuais e auditivos, caminhos que oportunizam a compreensão do Inglês de maneira respeitosa, poética e criativa.

Neste ano a proposta da Educação Infantil está voltada à construção de vínculos, respeito às infâncias (diferentes culturas) e ao afeto que afeta as aprendizagens. As aulas são carinhosamente preparadas a partir do olhar e da percepção que os encontros devem ser brincantes e encantadores. Vale ressaltar que as propostas dialogam com as aulas de Educação Física e Música. Cuidamos para que existam experiências e oportunidades para as crianças atuarem e desenvolverem a imaginação e a função simbólica.