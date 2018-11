Ensino de inglês no Extracurricular: aulas dinâmicas e efetivas

Autoria: Liliana Junqueira

O curso de Inglês para alunos do Fundamental II oferecido pelo Extracurricular do Colégio Santa Maria tem como objetivo reforçar conteúdos e práticas feitas na sala de aula do ensino curricular e promover um acréscimo de vocabulário e fluência para os alunos inscritos.

Divididos em 4 níveis, independentes das séries regulares e faixa etária dos alunos, os módulos são permeados de atividades extras e práticas complementares como debates, “speeches”, dramatizações e leitura de textos originais em inglês.

Além da consolidação dos elementos gramaticais e vocabulares estudados anteriormente, as práticas promovem excelente oportunidade para os alunos alcançarem naturalidade e fluência.

No segundo semestre, o nível 1 trabalhou um projeto de preparação e apresentação de um “speech” para ser feito em público. A partir do tema “traveling” (viagem), os alunos deveriam roteirizar um discurso de no mínimo um minuto de duração. Para a apresentação do mesmo, foi solicitado que tivessem algum material visual (slides de PowerPoint, por exemplo) com o objetivo de ilustrar sua fala com elementos significativos para o público, tornando sua apresentação mais dinâmica e interessante.

O resultado pretendido era o de que os alunos fossem capazes de interagir e se comunicar com um público diferente do habitual, utilizando a língua inglesa para apresentar seu discurso e até mesmo interagir, caso a plateia tivesse alguma dúvida ou comentário sobre o material apresentado.

Sem dúvida, esse foi um exercício de comunicação que contribuiu para a aprendizagem de idiomas de uma forma dinâmica e efetiva, na medida em que a sua prática se tornou um divertido momento de troca de experiências e desenvolvimento da competência comunicativa do grupo.