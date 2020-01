Indicações Santa Leitura

Autoria – Tauany Pazini

O Projeto Santa Leitura tem como principal objetivo incentivar o hábito da leitura e aproximar os alunos da Biblioteca. No decorrer do ano letivo, as turmas de 6º ao 9º ano do Fundamental do Santa Maria tiveram momentos de visita à Biblioteca junto com os professores, para escolha livre de livros que agradassem seu gosto literário. Para tanto, preparamos um espaço aconchegante com tatames e o caminhão “Book Truck”.

Após a escolha dos livros a serem emprestados, os alunos fizeram a leitura em casa e cada professor da série propôs atividades diferentes para os alunos. Dentre elas: confecção de cartazes com resenhas dos livros, apresentação oral dos livros aos colegas, confecção de marcadores de páginas com indicações literárias e gravação de podcasts para troca de experiências de leitura com os colegas.

O projeto obteve ótimos resultados! Percebeu-se uma maior frequência de empréstimos fora do horário das aulas e uma maior apropriação do acervo e do espaço da Biblioteca pelos alunos do Fundamental II.

Não sabe o que ler durante essas férias? Então confira algumas dicas de leitura feita pelos nossos alunos! Ouça os Podcasts através dos QR Codes ou clique nos links abaixo.