Imaginar é preciso, sempre!

Autoria: Fernanda S. Lugatto

A imaginação é parte integrante do processo de aprendizagem, porque aprender significa, exatamente, ser capaz de estabelecer conexões entre informações, construindo significado. (Lima, 2012, p. 6).

A imaginação e a função simbólica são eixos estruturantes para o trabalho na Educação Infantil. A capacidade de simbolizar e imaginar é primordial para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Quando a criança entra no mundo da fantasia, ela elabora hipóteses para a resolução de problemas, vivencia situações reais por meio da brincadeira, produz ideias, depara-se com seus medos e busca soluções.

Criança tem necessidade da emoção imaginativa que vive por meio da brincadeira, das histórias que a cultura lhe oferece, do contato com a arte e com a natureza, e da mediação adulta: o dedo que aponta, a voz que conta ou escuta, o cotidiano que aceita.

Por estas razões, é que nós, educadores do Colégio Santa Maria, procuramos estar sempre atentos para ver, ouvir, valorizar e perseguir os interesses das crianças e os transformarmos em deliciosas brincadeiras ou em significativos projetos de pesquisa.

Uma bota encontrada se transforma na bota do gigante do conto “João e o pé de feijão”; um X de giz no chão, o local onde o pirata escondeu um tesouro; um som na mata é do lobo; uma marca no chão de barro, pegadas de dinossauro; uma manhã mais escura num dia que não amanheceu…

Além de muita imaginação, os projetos iniciados a partir da curiosidade e da fantasia infantil também desenvolvem o olhar investigativo, procedimentos de pesquisa, levantamento de hipóteses, socialização de informações e descobertas e habilidades como observar, comparar, relacionar e registrar. São aprendizagens nutridas nas ações cotidianas!

Enfim, como dizia Lóris Malaguzzi (pedagogo e psicólogo, estudioso da infância): “Devemos olhar algo ordinário com olhos extraordinários.”

Porque é assim que as crianças enxergam…