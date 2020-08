Habilidades diversificadas no estudo remoto

Autoria: Maria Carolina Biscaia

Começada a quarentena, muitas perguntas nos invadiram os pensamentos… Como seria a adaptação de nossos alunos ao ensino remoto? Quais seriam nossos maiores desafios? De que maneira seria possível estarmos distantes, mas interagindo com nossos colegas de sala? Passados alguns meses do começo desta experiência, temos enfim algumas das respostas para as tantas perguntas que o momento histórico nos proporcionou. Algumas das evidências que buscávamos encontrar foram possíveis através da experiência da leitura compartilhada do livro de literatura Tchau, de Lygia Bojunga, na condição de ensino remoto.

Demos início a nossa jornada de leitura com um grande Bingo! Durante a leitura compartilhada em uma live, foram destacadas algumas palavras-chave da história. Ao final da leitura, tínhamos um banco com mais de trinta opções de palavras e cada aluno fez a escolha de oito delas para montar aleatoriamente uma cartela e a partir disto, estávamos prontos para jogarmos o bingo. Esta atividade lúdica deu a inspiração necessária para que os alunos criassem um “Suplemento de leitura” sobre o livro Tchau.

A criação do suplemento envolvia algumas das habilidades que o ensino remoto colocou em discussão, uma delas era a de articular um trabalho em grupo sem a presença física dos colegas, além de colocar a prova a capacidade do uso de recursos tecnológicos disponíveis para a execução desta experiência.

O trabalho estava dividido em duas partes e a segunda era montar uma sessão lúdica a respeito do livro. Eles poderiam criar caça-palavras, jogo dos erros, palavras-cruzadas, torto e tantas outras opções quanto a criatividade deles fosse capaz de inventar.

O resultado do desafio é a expressão da criatividade e da capacidade de adaptação de nossos jovens. Alguns deles foram capazes de usar ferramentas como o a plataforma Canva, por exemplo, e gerar um trabalho com uma produção gráfica bastante moderna, outros, não dispunham das habilidades e/ou ferramentas para o uso deste tipo de tecnologia, mas usaram do capricho e da criatividade fazendo trabalhos escritos à mão com muita qualidade.

A resposta para algumas das nossas inquietações se deu pela percepção de que o mais importante neste momento, é ter a sensibilidade de perceber que as condições de produção durante o período da quarentena, e em estudo remoto, são muito diversificadas, sendo importante a valorização e exploração das habilidades que cada indivíduo tem para a execução de suas potencialidades. Sendo possível, desta forma, ter trabalhos que refletiram a alegria da leitura, a capacidade de adaptação e as muitas possibilidades que as pessoas encontraram para solucionar os mesmos desafios.

As múltiplas possibilidades para a solução de desafios é sem dúvida mais uma lição que o período da quarentena nos dá. Parabéns a todos os alunos do 7º ano do Colégio Santa Maria, que encontraram e honraram o desafio que lhes foi dado!