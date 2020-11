Globalização, pandemia e ações solidárias

Autoria – Fernando Reyes

Esse foi o tema de uma atividade realizada pelos componentes Geografia e Ensino Religioso do 9º ano do Colégio Santa Maria.

No início de julho, quando o número de mortos e infectados aumentava assustadoramente, podíamos perceber a angústia transmitida em gestos ou palavras por parte dos alunos. Calcados nos princípios do projeto da série, que no segundo bimestre teve a mote “O olhar para o outro”, realizamos aulas em conjunto em que abordamos o surgimento da doença e como o vírus se espalhou rapidamente pelo planeta Terra, deixando de ser uma doença local para se transformar em global.

Discutimos também as ações tomadas pelos diferentes governos no sentido de minimizar os efeitos da pandemia. Além disso, conversamos sobre os efeitos dessa doença para a economia mundial e as alternativas colocadas em prática pelas autoridades de alguns países que conseguiram controlar a pandemia e, consequentemente, diminuírem os prejuízos econômicos advindos dessa calamidade mundial.

Concomitante a esse processo, discutimos o que poderíamos fazer para contribuir com as pessoas ao nosso redor que mais sentiram os efeitos, sejam eles econômicos ou emocionais dessa pandemia. Uma boa conversa em família, uma palavra amiga e, principalmente, a prática da solidariedade.

O “olhar para o outro” se traduziu na divulgação e participação no “Drive Thru da Solidariedade”, realizado pelo Colégio para arrecadar alimentos para as famílias mais necessitadas, principalmente para as famílias de nossos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Como produto final, pedimos para os alunos produzirem um podcast para narrar suas preocupações e esperanças futuras e pontuar caminhos de solidariedade. Relatos comoventes e emocionantes nos chegam aos ouvidos, nos mostrando que dar voz aos jovens é também uma válvula de escape para entendemos as angústias e expectativas desses jovens que carregam sentimentos como perda, medo e insegurança, mas também de esperança, amizades, amores e, sobretudo, solidariedade.

Ouça o podcast: https://anchor.fm/carolina-bete/episodes/Podcast-de-E-R-efvce9/a-a57pig