Gincana de integração do 9º ano

Autoria: Luiz Machado

As gincanas culturais ou de lazer têm como proposta estimular valores como a criatividade, o trabalho em equipe, talentos individuais e em grupo, espírito de liderança e atividades cognitivas, socioeducacionais e esportivas.

No dia 14 de fevereiro, os alunos do 9º ano do Santa Maria participaram de uma gincana recreativa que teve como objetivo promover a integração dos diferentes grupos da série por meio de atividades lúdicas, artísticas, culturais e corporais. O resgate do valor das relações interpessoais permeou todas essas atividades.

O evento destacou um caráter interdisciplinar, pois os temas da campanha da fraternidade e do projeto da série contextualizaram muitas provas da gincana. As equipes foram identificadas com os nomes dos locais que os alunos visitarão no centro de São Paulo na ocasião do estudo do meio e alguns desafios propostos suscitaram reflexões sobre responsabilidade e compromisso social.

O envolvimento e a participação colaborativa dos alunos contribuíram para o sucesso da atividade.