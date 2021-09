Games na sala de aula

Um dos objetivos de ACT – Arte, Ciência e Tecnologia para o 8º ano do Fundamental II do Santa Maria no 2º bimestre foi tornar o aluno brincante.

A base do trabalho é o projeto da série, “Identidade e Diversidade”, que busca refletir sobre o papel da diversidade e a constituição da identidade do adolescente nesse contexto. Em vários componentes, houve debates envolvendo racismo estrutural e institucionalizado, diversidade de gênero, preconceito linguístico e as mais diversas formas de existir em nossa sociedade.

O próximo passo foi pesquisar sobre os temas relacionados a esses assuntos e selecionar os tópicos que fariam parte da construção dos jogos. Nessa etapa, os grupos tiveram que avaliar como um jogo traria uma reflexão crítica sobre assuntos tão sensíveis. Também foi preciso refletir sobre o gênero textual “regras” e a importância de serem bem elaboradas, pois precisariam comunicar a intencionalidade e o como fazer.

Na última aula, todas as turmas do 8º ano exploraram os jogos produzidos, online e físicos, em diferentes plataformas digitais e tabuleiro. Brincar com intencionalidade mostrou-se uma ferramenta bastante potente!