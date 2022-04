Game também ensina!

Estudantes do Ensino Médio do Colégio Santa Maria têm participado de um ARG (alternate reality game) há cerca de 15 anos. Um game narrativo, em que os jogadores avançam na história à medida que resolvem enigmas e superam desafios, o ARG é muito utilizado nos Estados Unidos, mas aqui ainda é pouco explorado no universo educacional.

Na proposta do ano passado, chamada de “O círculo”, mais de 100 alunos e alunas deram a largada. Ao final, um grupo de 10 pessoas chegou à última fase e, pela primeira vez na história do Colégio, venceu o jogo. Foi graças ao trabalho em grupo que puderam atingir o objetivo. Essa, aliás, é uma das habilidades desenvolvidas no ARG, que também demanda pesquisa e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento.

Em 2022, teremos um novo ARG, com uma história inédita na qual alunos e alunas ficarão imersos durante alguns meses. Quem sabe tentando fechar um portal para que demônios não escapem. Ou buscando solucionar o mistério de uma pessoa desaparecida. Ou procurando descobrir se o mundo em que vivem é um sonho dentro de um sonho… As possibilidades são infinitas. E isso torna um ARG uma experiência inesquecível para quem realmente se dispõe a mergulhar nele.