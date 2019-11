Futebol Feminino: diversidade no esporte

Autoria: Arthur Consiglio Campelo

O componente curricular de Educação Física no Colégio Santa Maria tem o privilégio de contar com uma semana dedicada à área. A Semana de Educação Física, projeto que envolve todo o nível do Ensino Fundamental II, busca desenvolver e contribuir para que alunos se tornem mais conscientes sobre a relação das atividades físicas e motoras com outras questões, para além do exercício propriamente dito, como ética, cidadania, saúde, diversidade, exclusão e preconceito.

Futebol Feminino foi o tema do projeto no 6 o ano. As salas foram divididas em grupos e cada um deles, após uma aula de orientações, tinha como objetivo entregar um vídeo e uma pergunta de conscientização, sobre temas sorteados relacionados à modalidade. Alguns tópicos foram curiosidades, gols mais bonitos, jogadoras emblemáticas, histórias de superação, preconceito e dificuldades. A tarefa teve grande significado, pois num dos dias do evento, o 6 o ano teve o prazer de receber no auditório do Colégio quatro convidadas especiais para uma mesa-redonda.

Foi possível trocar ideias e debater sobre Futebol Feminino com as jornalistas Mayra Siqueira e Mariana Spinelli, com a ex-aluna do Santa Maria Marina Ornelas e com a treinadora de futebol Camila Barros. Os vídeos produzidos pelas turmas foram assistidos por todos e as perguntas criativas não pararam de saltar da cabeça dos alunos.

O trabalho desenvolvido fez com que os estudantes pudessem refletir sobre o tema a partir de uma perspectiva crítica, além de conversar e conhecer a realidade de mulheres ligadas à área e principalmente entender que futebol é um único esporte, não deve existir nenhuma divisão, preconceito e discriminação com as mulheres que queiram jogar.