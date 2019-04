Autoria: Vera Moreno

Estamos nos despedindo do 1º bimestre. E o 2º bimestre vem chegando, trazendo novos ventos, novos prumos.

O projeto da série do 8º ano do Santa Maria tem como tema “Cultura e identidade: Qual meu papel no mundo” e como subtema “Adolescência, Diversidade e Políticas Públicas. A proposta de escrita na Língua Inglesa ligada a esse subtema especificamente é assistir ao Filme “Freedom Writers”, baseado numa história real de uma jovem professora apaixonada e engajada que começa a lecionar em uma escola pública na Califórnia.

A instituição de ensino tem um Projeto de Integração Inclusivo para estudantes em situação de vulnerabilidade, muitos deles fazem parte de gangs locais, expostos a todo tipo de violência, separados entre si em grupos étnicos bem marcados por intolerância e preconceito: negros, asiáticos, latinos e brancos. Miss Gruwell é rejeitada veementemente por ser branca.

Ela tenta abordá-los de todas as formas mas sem sucesso, até que um desenho com uma caricatura de um dos estudantes corre a classe: um negro com lábios exageradamente grandes. A professora pega o desenho e comenta sobre desenhos bem parecidos feitos por ocasião da II Guerra Mundial na Alemanha de Hitler. Judeus com narizes exageradamente grandes.

A professora, então, compara as gangs que os alunos fazem parte com uma gang bem mais poderosa que resolve excluir, exterminar, dizimar um povo usando diversas justificativas. Pouco a pouco, ela consegue assim chegar aos corações cansados e sofridos dos estudantes da sala 203. Dá a eles diários onde possam escrever suas histórias, suas lutas e anseios.

Através de jogos e diálogos, Miss G. os faz pensar, tomar consciência de que eles passam por lutas, histórias semelhantes. E esse fato os aproxima e os faz amigos. Com isso, a professora, além de aproximá-los, torna-se uma mentora, uma referência para suas vidas, dissipando as nuvens negras do preconceito e racismo.

O objetivo desse projeto vai além. É sim, desenvolver a escrita na Língua Inglesa através de perguntas sobre elementos da narrativa, considerando coesão, coerência e gramaticalidade. Mas não só isso. Também é para trazer consciência do preconceito ora explícito, ora velado que permeia nossas vidas.

Não podemos nos esquecer que a diversidade faz parte da natureza artística e criativa de Deus. Ele nos fez diferentes, coloridos, cada um com sua

particularidade. Somos únicos. E perpassa necessariamente por aquilo que Cristo nos ensinou “Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como Eu vos amei”.