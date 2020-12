Francês como matéria eletiva de 2020: um saldo positivo

Autoria – Silvia Esteves

Os quase dez meses de aulas de noções da língua francesa como parte da grade das matérias eletivas do 9º ano do Santa Maria tiveram, apesar da pandemia, um saldo positivo, com os alunos determinados e, acima de tudo, comprometidos com as aulas, mesmo diante do ambiente virtual.

Após terem sido expostos às primeiras noções do idioma, eles começaram a perder o receio de se expor em língua francesa, e logo se engajaram em uma das habilidades mais desafiadoras: a expressão oral. Para que isso fosse possível, surgiu a ideia de fazer com que falassem sobre seus cantores, artistas favoritos ou até escritores.

Como geralmente os alunos têm um desejo incansável de falar sobre seus ídolos, aproveitei essa oportunidade e pedi que fizessem como tarefa final do curso uma exposição oral. Assim, teve de tudo: apresentação em grupo, em duplas, individualmente e até mesmo alunos mais tímidos que se gravaram e enviaram por mp4 sua apresentação para avaliação. Durante as apresentações, houve momentos em que, além de descreverem tudo sobre seus artistas, os alunos puseram suas músicas para que todos pudessem cantar e praticar o francês juntos.

Próxima à finalização do curso, foi-lhes enviado um questionário para que pudessem fazer uma reflexão sobre a eletiva. A grande maioria disse que, apesar da pandemia e da aprendizagem por modo EAD, sentiu-se envolvida e estimulada. Em suas respostas, os alunos comentaram sobre a importância do aprendizado de uma segunda língua estrangeira, seja ela qual for, pois muitos desejam viajar para o exterior, alguns querem participar de programas de intercâmbios e outros desejam aprender pelo simples fato de acharem culturalmente importante ou porque gostam do som da língua.

Por fim, colocaram-se dispostos a continuar seus estudos do francês seja por aplicativos de idiomas seja em outros cursos, ou mesmo com professores particulares. De qualquer forma, o Colégio Santa Maria cumpriu sua promessa. Plantou uma semente latente em corações férteis. Esperamos assim que esses alunos retomem e consigam evoluir ainda mais na língua que eles escolheram por vontade própria: o francês como matéria eletiva de 2020.