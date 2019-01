Formas, cores e afetos!

Numa proposta multicultural, construindo modos de leitura e reflexão crítica, os alunos do 2°ano do Fundamental encerraram as atividades do ano letivo de 2018 com uma mostra na Semana de Linguagens, realizada no Colégio Santa Maria, com um olhar aguçado sobre diferentes modos de habitar e seus desdobramentos.

Com enfoque na coexistência, identidade e pertencimento, trilharam um percurso nas imagens de moradias retratadas por alguns artistas: Volpi, Hundetwassen e João Galera.

Olhos curiosos ressignificaram as imagens, utilizando elementos da linguagem visual, criando uma poética pessoal sobre as moradias e seus contextos urbanos.

Para validar a aprendizagem e o aluno protagonista, numa abordagem participativa, surgiu a ideia de convidar mães oficineiras, que propuseram trabalhos de criação utilizando materiais diversificados. As oficinas escolhidas pelas mães dialogavam com materiais, afetos e histórias pessoais, valorizando saberes, trocas, pertencimento à comunidade, partilha e trabalho cooperativo.