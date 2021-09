Formação de professores pós-pandemia

O corpo docente do Colégio Santa Maria está sendo convidado a participar do curso de formação “Professores Memoráveis”, que objetiva extrair o melhor do ensino remoto vivido forçosamente na pandemia – a tecnologia – e o melhor da metodologia presencial.

Não se trata de treinamento de tecnologia, mas um aprofundamento sobre suas possibilidades e formas de reter a atenção do aluno. “Os alunos vivenciaram e aprovaram novas abordagens, então a aula não pode mais ser como antes da pandemia”, declara Muriel Rubens, coordenador do Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação (NETi) do Santa Maria, responsável pela formação.

Os temas de aprofundamento são apresentados em aulas, oficinas e podcasts semanalmente, ao vivo, no canal interno do Santa Maria, que ficam disponíveis para quem prefere acompanhá-los em outro momento. Os conteúdos foram definidos após enquete com os professores e ali estão, por exemplo, metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos, ferramentas para aprendizagem e conceitos da Neurociência que explicam o funcionamento do cérebro na aprendizagem.

Todo o conteúdo foi elaborado internamente, pela equipe do NETi e com a colaboração de alguns professores, que prepararam oficinas para compartilhar suas experiências em trabalhos ou estratégias que estão desenvolvendo com seus alunos. Ao final da formação, em 13 de setembro, os participantes devem apresentar projetos criados fazendo uso do conteúdo do curso.