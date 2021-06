Festa Junina em novo formato

A Festa Junina do Santa Maria é uma das mais animadas e aguardadas na zona sul: antes da pandemia, cerca de 10 mil pessoas costumavam participar da agitação que durava o dia todo, com danças, barracas de comida típica e tudo mais que faz parte dessa cultura. A partir desta semana, entretanto, pelo segundo ano consecutivo, o cenário será diferente, mas um pouco mais animado que em 2020, quando a festa foi totalmente on-line. Desta vez, não haverá plateia, mas as crianças estarão lá para curtir esse momento tão importante.

Todas as séries da Educação Infantil e Ensino Fundamental I estão fazendo apresentações de dança e brincadeiras somente entre as crianças, que vão acontecer até 17 de junho durante todo o período da manhã e da tarde. Ao contrário de anos anteriores, não haverá convidados, e cada turma se apresenta para outra, com roupa típica, no espaço externo, respeitando todas as medidas de segurança.

Os alunos do Ensino Fundamental II também terão apresentações e atividades temáticas nas aulas de Educação Física nos dias 15, 16, 17, 21, 22 e 23 de junho. O período estendido das comemorações se deve ao rodízio das turmas no modo híbrido, o que favorece o cumprimento das medidas de distanciamento social.

Como não é possível oferecer alimentos em barracas, por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia, as crianças podem levar na própria lancheira pipoca, paçoca e o que mais gostarem do que é consumido nas festas juninas tradicionais. Cada aluno vai doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha nacional Quem Tem Fome Tem Pressa.

Cerca de 70 alunos do Ensino Fundamental I e 160 do Ensino Fundamental II estão acompanhando as aulas remotamente e, para participarem da festividade, terão atividades específicas propostas pelos professores de Educação Física.