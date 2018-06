Festa Junina da Educação Infantil: muito além de uma apresentação

Autoria: Fernanda Lugatto

Foi emocionante observar a alegria, animação e ousadia das crianças do Jardim I e II na Festa Junina do Colégio Santa Maria. Ao enfrentar um ginásio repleto de pessoas por todos os lados, de maneira alguma lembravam as crianças de alguns meses atrás, no início do ano letivo.

Olhares de confiança expressavam o quanto se apropriaram do espaço escolar, o quanto desenvolveram independência e criaram vínculos afetivos, com os professores e com os colegas.

Despediram-se dos pais, alguns ainda com lágrimas, organizaram-se com seus pares, colocaram um sorriso no rosto e juntos dançaram ao som das “brincadeiras de cá e de lá”.

Este momento ilustra como a socialização, além do convívio com a família, é importante para a criança pequena. Enfrentar situações como estas, embora pareça simples, não é; e são essenciais para o desenvolvimento da autoestima, da independência, da autoconfiança e da capacidade de enfrentar desafios.

Além dos aspectos sociais e emocionais envolvidos na apresentação junina, o desenvolvimento motor também é algo que reflete o trabalho do semestre.

Participar da roda sem soltar as mãos, caminhar no compasso do grupo, movimentar-se em duplas, deslocar-se pela quadra acompanhando o trem… Ufa!! São grandes habilidades e conquistas motoras para nossas crianças de 2 e 3 anos.

Enfim, uma festa junina é muito mais que simples apresentações de dança. Além de ser uma expressão da nossa cultura, é um grande desafio e uma rica experiência para nossas crianças!