Festa junina como uma grande brincadeira dançante

Autoria – Karine Ramos e Maria Beatriz Rossetti

Observar as crianças descobrindo um novo ritmo musical e brincando com as histórias culturais e cenários que contextualizam as danças é encantador. Neste clima de festa e de brincadeira cultural, as crianças da Educação Infantil preparam sua participação na festa junina do Santa Maria embaladas pela dança e brincadeira de “boi” sob a melodia de Luiz Gonzaga, grande artista da cultura popular brasileira.

Êi boi, êi boi

Ê boi de mangangá } bis

Quem não tem chuculatêra

Não toma café nem chá

Não toma café nem chá } bis

Não toma café nem chá

Ê boi, êi boi

Ê boi do Ceará } bis

Muié segura o menino

Que eu agora vou dançá

Que eu agora vou dançá } bis

Que eu agora vou dançá

O personagem “Boi” encanta as crianças que dançam, cantam e acompanham os ritmos com percussão de claves musicais. Do festival de Parintins com o Boi Caprichoso e Garantido iniciamos a brincadeira dançante, passeamos pelos personagens Matheus, cavaleiros e o “Boi de mamão do Sul do País”, o folclórico “Boitatá” e finalizamos com o Eh boi do Piauí.

O figurino é composto por roupa caipira tradicional para os meninos e lenço típico do caipira popular, enquanto o das meninas, saias rodadas de “Maricotinha”. Como elemento lúdico e brincante, as crianças, juntamente com suas famílias, confeccionaram os mais diversos tipos de “Boi” valorizando a natureza lúdica das crianças.

É neste ritmo e contexto festivo que queremos viver o mês de junho com as crianças!