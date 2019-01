Fechando com chave de ouro

Autoria: Tauany Pazini

As aulas de Biblioteca encantam aos alunos com contações de histórias de aventura, magia, suspense, humor, entre outras, proporcionando momentos de muita alegria, imaginação e criatividade!

Para encerrar o ano letivo de 2018, a equipe da Biblioteca do Santa Maria preparou uma contação de história especial para os alunos do Pré, 1º e 2º do Fundamental.

A história encenada foi retirada do livro “A última história antes de dormir”, de Nicola O’Byrne, que apresenta uma divertida narrativa onde os personagens de diferentes contos de fadas se encontram e vivem uma nova história, criada por eles, com aventura, romance, perigo, confusões e bom-humor. A autora do livro brinca com personagens clássicos, subvertendo e reafirmando seus papéis no imaginário infantil.

As crianças se divertiram e interagiram durante a encenação. Além disso, tiveram a oportunidade de conhecer um conto modificado, no qual novas histórias surgem a partir de enredos e personagens já conhecidos, basta usarmos de nossa imaginação e criatividade que aprimoramos através da leitura!