Exposições Literárias na Biblioteca

Autoria: Tauany Pazini

A equipe de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e a Biblioteca Pe. Moreau promovem exposições, ao longo do ano, com temáticas baseadas nos livros trabalhados em cada série do Santa Maria.

As exposições são montadas pelos alunos, com o auxílio dos professores e da equipe da Biblioteca, e recebe visitações de todas as turmas do 6º ao 9º ano, além da comunidade escolar que frequenta o espaço. Neste 2º semestre, foi a vez do 6º e 7º ano apresentarem seus trabalhos.

As turmas do 6º ano do Fundamental trabalharam com a clássica aventura de “Robinson Crusoé”, escrita no século XVIII por Daniel Defoe (versão recontada por Fernando Nuno). Isolado em uma ilha, após um trágico naufrágio, o marujo inglês luta pela sobrevivência valendo-se de todos os escassos meios a seu alcance. Com o tempo e os utensílios recuperados do navio, ele chega a se tornar um competente marceneiro e agricultor, além de pastor de cabras e profundo conhecedor da Bíblia – a única leitura disponível. Robinson Crusoé passa 28 anos na ilha até que um navio inglês chega às proximidades, dando início a um longo conflito com a tripulação amotinada.

Os alunos do 6º ano adaptaram a história e a apresentaram em formato de teatro de sombras, com narrador, personagens em papel e sonoplastia adequada à história.

Já o 7º ano do Fundamental apresentou o clássico “Frankenstein”, que este ano comemorou 200 anos de sua criação. De autoria de Mary Shelley, o livro é um romance de terror gótico considerado a primeira obra de ficção científica da história. O romance relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório.

Com o tema “Frankenstein: 200 anos fazendo histórias…”, os alunos do 7º ano criaram diferentes jogos baseados no enredo do livro, com charadas, tabuleiro, bingo, memória, “caça ao tesouro”, entre outros. As turmas que visitaram a exposição se divertiram ao adentrar o universo misterioso do monstro Frankenstein através dos jogos!