Estudantes: cidadãos atuantes

Autoria: Vanini Andolfato Mesquita

Uma das funções da escola é preparar as novas gerações para viverem em sociedade, como cidadãos atuantes, solidários, autônomos e críticos. Isso implica em partilhar com os estudantes experiências de ensino em todas as suas fases, permitindo que eles sintam o papel que lhes cabe na “aventura” de aprender, não somente os conteúdos escolares, mas a viver e atuar em sociedade, com clareza e discernimento, neste mundo complexo e em constante transformação.

Nesta proposta defendo e coloco o estudante, assim como também o professor, no centro do processo de aprendizagem e ensino, que tem o protagonismo do professor ao propor e planejar sua intencionalidade para provocar o pensamento do aluno, e o estudante como protagonista no ativo processo de pensar, formular, explorar, investigar, resolver, justificar… sua trajetória de aprendizagem.

Considerando essa linha de pensamento, os alunos e alunas do 5º ano do Colégio Santa Maria estão em constantes ações protagonistas.

Na última semana do mês de agosto, um grupo de estudantes, no momento da saída do turno da manhã, promoveu a campanha Vou de cinto: espalhe essa ideia. Os alunos e alunas prepararam panfletos com o título Um trânsito mais humano começa com as escolhas que a gente faz: usar ou não usar e, entre os pais do Colégio, pesquisaram a respeito da utilização do cinto de segurança para quem vai no banco de trás. Com esses dados em mãos, a aula de Matemática foi um momento de validar a ensinagem desse componente. Transformaram a informação pesquisada em dados reais e visuais.