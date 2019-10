Estudando Leonardo da Vinci

Autoria: Sergio Seixas

A História da Arte é um dos eixos de trabalho nos cursos de Arte do Colégio Santa Maria. Ao longo das séries do Ensino Fundamental I e II são apresentados aos alunos importantes períodos históricos e o panorama da Arte em cada um deles.

Ao longo de 2019 os alunos puderam viajar pela História da Arte visitando alguns importantes períodos, seus artistas e suas produções. Em especial, durante o segundo e o terceiro bimestres, o Renascimento e alguns de seus importantes mestres. A genialidade de Leonardo da Vinci e suas diversas facetas, além de sua conturbada vida pessoal, foram foco de conversas, discussões e reflexões em um ano em que “comemoramos” 500 anos de sua morte.

Uma exposição revelou um retrato desse admirável artista, trazendo informações importantes sobre sua vida pessoal e profissional, além de um conjunto de trabalhos produzidos pelos alunos: reproduções de alguns de seus trabalhos e releituras de obras de Leonardo da Vinci.

As reproduções de seus trabalhos foram feitas com desenho, pintura com aquarela e elementos naturais, vegetais, animais e minerais (“lixo” caseiro trazido pelos alunos: pó de café, coadores de café, saquinhos de chá, areia, terra, folhas secas, cascas de ovos etc). Esse “lixo” caseiro nos remete à essência dos pigmentos de cores e a ideia de reaproveitamento de materiais, tão usual nos dias de hoje por diversos artistas contemporâneos.

Nas aulas de Artes Visuais os alunos desenvolveram e exercitaram sua capacidade de leitura e releitura de obras de Arte e imagens, com produções de vários artistas para compreender melhor seus processos criativos e a intencionalidade presente em seus trabalhos.

Considerando nossas conversas e reflexões em sala de aula, os alunos do 6º ano receberam um novo desafio: criar e produzir a releitura de uma das obras de Leonardo da Vinci, fazendo uso da linguagem fotográfica. Puderam trabalhar individualmente, em duplas, trios, pequenos grupos, com colegas de turma, amigos e até mesmo com seus familiares. Foram disponibilizadas aos alunos 22 obras, divididas em quatro categorias: inspiração religiosa, retrato, obra produzida por Leonardo e outro artista e, por fim, obras inspiradas em Leonardo, produzidas por outros artistas.

Sobre Leonardo da Vinci

Leonardo foi o talento mais versátil do Renascimento. Desenhista, pintor, escultor, teatrólogo, engenheiro, arquiteto, grande estudioso nas áreas de botânica, hidráulica, óptica, astronomia, anatomia, mecânica. Curioso por natureza, incansável em seus estudos e pesquisas, grande experimentador…

Nascido na Toscana, na pequena Vila de Vinci, Leonardo foi fruto de uma relação entre seu pai Piero com uma camponesa. Considerado filho bastardo por se tratar de uma relação fora do casamento. Apesar de ter sido criado pela madrasta, manteve contato frequente com sua mãe biológica.

Ainda criança mudou-se para Firenze / Florença, onde passou pelo ateliê do grande mestre Verrocchio. Lá teve a chance de aprender muito sobre Arte, aprimorar e explorar seu potencial artístico.

Viveu ainda nas cidades de Milão e Roma e, finalmente, a convite do Rei Francisco I da França, seu grande admirador e amigo, mudou-se para Amboise, no Vale do Loire, onde viveu entre 1516 e 1519, seus últimos anos de vida.

Ao longo de sua existência despertou curiosidade, paixões, admiração e também relações conturbadas com seus mecenas (apesar de muito talentoso, Leonardo demorava a entregar os trabalhos prontos) e até com alguns artistas. Michelangelo, apesar de todo o seu talento, invejava o grande mestre e sua capacidade de conquistar e cativar as pessoas.