Estamos em quarentena, mas as aulas continuam!

Autoria: Veronice Leal

Os alunos do Fundamental gostam de estar juntos, de trocar ideias e participar das aulas. Mas, como fazer isso sem estar na escola? Foi preciso reinventar uma nova forma de aprender e conviver. Para cumprir as atividades e manter a rotina de estudos, criamos um novo cenário para não deixar diluir as conquistas adquiridas no campo da aprendizagem.

Assim, professores do Santa Maria se reuniram para produzir, no espaço virtual, aulas diferenciadas e atraentes. Os alunos do 5º ano estão utilizando o Edmodo, uma plataforma digital interativa conhecida por eles, em que têm à sua disposição diariamente vídeos, atividades de múltipla escolha, questões dissertativas, jogos contemplando os conteúdos trabalhados, entre outros.

Os alunos também entram nesse ambiente para esclarecer suas dúvidas com os professores, que estão online no horário das aulas. A plataforma funciona como uma “sala de aula”, com vídeo e tarefas virtuais. Os professores dão aula, encaminham exercícios e os corrigem de casa, dentro de uma espécie de chat.

A pandemia do coronavírus obrigou professores e alunos a interagirem numa perspectiva diferente por meio da realidade virtual. Os alunos do 5º ano demonstram sentir falta do afeto, das brincadeiras no recreio, das conversas entre pares, porém essa nova rotina acaba sendo a melhor alternativa para esses dias de confinamento. Por outro lado, pais e filhos têm oportunidade de fazer um acompanhamento mais completo da vida escolar de seus filhos.

Os alunos já evidenciam a saudade do ambiente escolar e do encontro diário com amigos e professores: “Já ficou chato ficar dentro de casa sem poder fazer nada. Saudades da escola”, escreve Derek Mederrie. Rebeca Amato afirma, através da plataforma: “Estou empolgada para o início das aulas de novo”.

Certamente, ao findar essa pandemia (quiçá, em breve!), teremos um recomeço em muitos setores, principalmente, para os alunos do 5º ano, que vivenciam neste momento, na primeira década de sua vida, um isolamento necessário, onde todos devem dar o máximo, praticar a solidariedade e contribuir fazendo a sua parte em benefício do outro. Essa será a grande lição real!